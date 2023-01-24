الدمام 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بالإمارة، المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب يرافقه فريق عمل الجمعية.وبارك سموه إطلاق منصة " كلنا ذوق" التشاركية الهادفة لإشراك مختلف شرائح المجتمع وتمكين دورهم الفعّال فيما يتعلق بالذوق العام في المجتمع السعودي.وتسلم سمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً بأعمال الجمعية السعودية للذوق العام لعام 2022م تضمن ما تم إنجازه في مبادرة "وطن الذوق" والبرامج التي تم إطلاقها والعمل عليها ميدانيًا، وما تقوم به الجمعية من إسهام في تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية في انتهاج الذوق العام كأسلوب حياة.// انتهى //13:21ت م0084