طرابلس 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن السفير الأمريكي أكد خلال الاتصال اليوم دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي الليبي في مشروع المصالحة الوطنية والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.// انتهى //13:29ت م0086