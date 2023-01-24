كينشاسا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسقتل 24 شخصًا في هجوم شنه متمردون من القوات الديمقراطية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وقال مسؤولون محليون إن مقاتلي القوات الديمقراطية داهموا خلال الليل قرية في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو وقتلوا أشخاصًا قبل نهب العديد من المنازل والمتاجر وإشعال النار فيها.وكان متمردي القوات الديمقراطية الذين بايعوا تنظيم داعش قد قتلوا مئات الأشخاص في هجمات وتفجيرات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //13:30ت م0087