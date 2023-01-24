سكاكا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسبلغ إجمالي المصاريف المحصلة من التبرعات في جمعية "البر الخيرية" بالجوف 9,613,226 ريالًا لعام 2022م.وأوضحت الجمعية أن التبرعات شملت مختلف مسارات العمل الخيري من أبرزها تخصيص مبلغ 1.781.121 ريالًا للمساعدات النقدية، ومبلغ 110.000 ريال لتأمين الأجهزة الطبية، فيما خصص لمسار تمكين الأسرة مبلغ 153.597 ريالًا، ولترميم المنازل 401.074 ريالًا.// انتهى //13:30ت م0088