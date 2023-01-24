تونس 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مساعد وزير الخارجية الياباني المدير العام للشرق الأوسط وإفريقيا كانشوكي ناغاواكا.وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم انه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين تونس واليابان وآفاق تطويرها والإعداد لأهمّ الاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة.// انتهى //14:39ت م0108