الباحة 02 رجب 1444هـ الموافق 24 يناير 2023م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، 53 طالباً وطالبة بالمنطقة فازوا في عدد من المسابقات الوطنية والإقليمية .جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وعدد من القيادات التعليمية والطلاب الفائزين.وهنأ سمو أمير منطقة الباحة الطلاب والطالبات المكرّمين، متمنياً لهم المزيد من التوفيق في تحقيق التميز والنجاح في المنافسات المختلفة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، حاثاً على بذل المزيد من الجهود وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لبنة صالحة في المستقبل.من جانبه نوه مدير تعليم الباحة بدعم سموه لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المتميزين ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية تكريم الطلاب والطالبات النابغين لما يمثلونه في حياة أممهم و رُقي أوطانهم.وفي نهاية الاستقبال سلم أمير منطقة الباحة الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية للطلاب المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //14:40ت م0109