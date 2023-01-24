أبهـا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساختتمت مساء أمس , فعاليات وبرامج المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الاجتماعية، في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.وشهدت الفعاليات في ختام المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تقديم مجموعة من ورش العمل لدعم وتدريب رواد ورائدات الأعمال بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث حملت ورشة العمل الأولى عنوان " المشاريع الريادية في التجارة الإلكترونية " قدمتها مستشارة ريادة الأعمال ندى النهدي، استعرضت من خلالها أهم المشاريع التي يمكن لرائد ورائدة الأعمال البدء بها بقطاع التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، وأهم خصائص المشاريع الناجحة والتحديات التي تواجهها.تلا ذلك ورشة عمل بعنوان " آلية تنفيذ التطبيقات وتشغيلها" قدمها مدير شركة سلسلة المساندة لتقنية المعلومات محمد الجربوع، قدم خلالها شرحاً عن أهمية إنشاء التطبيقات واستراتيجيّة المنافسة لترسيخ العلامة التجارية، والاستحواذ على احتياجات العملاء من خلال الهواتف الذكية، واستعراض خطوات إنشاء تطبيق المشروع في البرامج الحاسوبيّة، للأنظمة التكنولوجية.عقب ذلك قدمت استعرضت المستشارة في التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال فاطمة الغامدي , ورشة عمل بعنوان " كيف تكوّن لك مصدر دخل من التجارة الإلكترونية ؟ " تحدثت خلالها عن الطرق الناجحة لجعل التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي مهنة ومصدر للدخل لرواد ورائدات الأعمال، وشرحاً عن خطوات افتتاح مشروع تجارة إلكترونية ناجح، وما هي وعوامل نجاحه وأساليب العثور على المنتج المناسب، واختيار أدوات إدارة المحتوى المناسبة، أما رابع الورش فكانت حول " استراتيجيات نمو الشركات الناشئة" للمستشار في القيادة ونمو المشاريع الناشئة خالد بن العمرود الذي أشار إلى ضرورة التركيز على الخطة التسويقية ومتابعة العمل بعناية والاطلاع الدائم على متغيرات سوق العمل والتكيف معها والاطلاع على التجارب والمبيعات الناجحة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل تشجع على التعلّم.واختتمت ورش العمل بورشة عمل " طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الصفر" قدمها مؤسس شركة " انطلق " محمود فجال، تطرق خلالها إلى طرق تحديد أهم المنتجات التي سيقدمها المتجر، وأساليب اختيار اسم العلامة التجارية للمتجر الإلكتروني مع تحديد نطاق استضافة المتجر وتصميمه وتأمينه.// انتهى //14:41ت م0110