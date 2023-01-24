الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات والمُقام تحت شعار "فرص تصنع المستقبل" خلال الفترة 24 - 26 ينـاير الجاري.وتُركز مشاركة الهيئة على استعراض الفرص الاستثمارية والسياحية في المحمية كونها وجهة متميزة للسياحية البيئية، ولتتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، كذلك لتسهم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تعريف الزوار بمكوناتها الطبيعية المميزة كونها أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، بالإضافة للتعريف بأهدافها الاستراتيجية سعيًا في تحقيق رؤيتها.يُذكر أن ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" يهدف لاستعراض حزمة من الفرص الاستثمارية تُناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:44ت م0112