الباحة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس المنطقة التعليمي للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق وأعضاء وعضوات المجلس.وفي بداية الاجتماع ألقى سموه كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم نوه خلالها بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منوهاً بمتابعة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في تطوير العمل التعليمي وتحقيق مستهدفاته بتميز وفاعلية.وأشاد سموه بجهود المعلمين والمعلمات، لاسيما مع تطور أدوات التعليم التي تشهد كل عام تغيرات عديدة، مما يعول عليهم الكثير نحو تنشئة جيلٍ واعد متسلح بالعلم والمعرفة، مستقيم بالتربية والأخلاق، ورائد ومنافس في مختلف المجالات ، مؤكداً بأن تبني التعليم النوعي يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بإيجاد مجتمع فعال، ينمي العلم والتعلم، ويوفر وصولاً أوسع إلى مصادر المعرفة، بما ينعكس على العملية التعليمية بشكلٍ إيجابي، ويدعم مهارات وقدرات أبنائنا وبناتنا الطلبة وتحصيلهم العلمي.ودعا في ختام كلمته الجميع إلى مضاعفة الجهود وتكريسها ومتابعه كل ما يرد من احتياجات أو طلبات للطلاب والطالبات وتلبيتها بكل الوسائل الممكنة، سائلا العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ قادتها.بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعماله المشتمل على عرض للتوصيات السابقة قدمه خميس القفعي، وورقة أخرى حول منصة مدرستي عرضتها منى مشرف، وأخرى حوت " أبرز الممكنات للطلبة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مضامين رؤية المملكة" قدمتها مريم سعيد أحمد، وورقة ختامية حول "المختبرات المدرسية ودورها في صناعة علماء المستقبل" لسمية علي دماس.من جانبه، نوه مدير التعليم في المنطقة رئيس المجلس الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من قبل سمو أمير المنطقة، الذي يدفع الجميع لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.// انتهى //14:44ت م0113