جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستعرضت أمانة محافظة جدة، أكثر من 100 فرصة استثمارية ضمن روزنامة متنوعة، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" بنسخته الثانية، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات (بواجهة الرياض)، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل .وتشمل روزنامة الفرص الاستثمارية التي أعلنتها أمانة جدة خلال الملتقى، عدة مجالات على مستوى محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة، بمواقع ونشاطات مختلفة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وترفع من جودة الحياة، كما سينعكس أثرها الإيجابي على تنمية وبناء مدن حيوية وجاذبة ذات هوية عمرانية مميزة .وتغطي الفرص الاستثمارية قطاعات متعددة منها النقل العام والمواصلات والخدمات اللوجستية والإسكان والسياحة، فضلًا عن قطاعات الإنشاءات والبناء والصناعة والصحة والفندقة، وذلك بالشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات .كما ستتضمن الفرص مراكز ومجمعات تجارية وأسواق مركزية ومحطات وقود ومطاعم ومدن ترفيهية ومنتجعات سياحية، وغيرها من المرافق التي تخدم أهالي وزوار جدة .وتعمل أمانة جدة بهذه الفرص الاستثمارية، على فتح آفاق جديدة ومزايا تنافسية وتفعيل روافد جذب الاستثمار في المحافظة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز المنظومة اللوجستية وتعظيم الناتج المحلي، وتمكين البيئة المناسبة للاستثمار وجاذبيتها في المستويين المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية .// انتهى //14:49ت م0114