بيروت 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث تم خلال المشروع توزيع 10.000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار شمال لبنان .وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .// انتهى //16:05ت م0137