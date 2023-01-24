عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
بيروت 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث تم خلال المشروع توزيع 10.000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار شمال لبنان .
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .
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16:05ت م
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