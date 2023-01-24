مأرب 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع إمداد المياه النقية بمخيمات النازحين في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منه 28 ألف فرد، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وذلك ضمن مشاريع تعزيز الوصول إلى حلول المياه الآمنة والمستدامة .وأكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح أهمية هذا المشروع في توفير المياه النقية للنازحين في المخيمات المستهدفة للتخفيف من معاناتهم، مثمنا دور المركز الإنساني في مساعدة النازحين والمجتمع المضيف في مجالات عدة من خلال تنفيذ مشاريعه المستدامة .وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها .// انتهى //16:07ت م0140