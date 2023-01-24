إسلام آباد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة في منطقة "جاني خيل" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن عناصر مجهولة زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق وتم تفجيرها أثناء مرور جندي بالقرب منها ما أدى إلى مقتله على الفور.وأضاف أن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لتطهيرها من العناصر الإرهابية.// انتهى //16:08ت م0141