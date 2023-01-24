سياسي / مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب باكستان
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
إسلام آباد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة في منطقة "جاني خيل" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن عناصر مجهولة زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق وتم تفجيرها أثناء مرور جندي بالقرب منها ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأضاف أن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لتطهيرها من العناصر الإرهابية.
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16:08ت م
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