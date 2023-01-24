كابل 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى أمس الأول توزيع 390 سلة غذائية في قلعة فتح الله، ومقر جمعية الهلال الأحمر الأفغاني في أفغانستان، استفاد منها 390 أسرة.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //16:15ت م0142