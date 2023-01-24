ثقافي / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد أعمال الصيانة في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بلينه
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
لينه 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه، والذي أنشئ عام 1354 / 1355هـ، بمساحته 4000 م2، من الطين واللِبن والحجارة .
وتابع سموه أعمال الصيانة القائمة والتي تستهدف إعادة وتأهيل وتوظيف المباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز كمراكز حضارية وثقافية .
وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الأهمية الوطنية الكبيرة، للقصر، إضافة إلى أهميته التراثية والمعمارية والتاريخية و للجذب السياحي والاستكشاف لما يحمله من تاريخ عريق وموقعاً للإمارة آنذاك .
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16:21ت م
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