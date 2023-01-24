لينه 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه، والذي أنشئ عام 1354 / 1355هـ، بمساحته 4000 م2، من الطين واللِبن والحجارة .وتابع سموه أعمال الصيانة القائمة والتي تستهدف إعادة وتأهيل وتوظيف المباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز كمراكز حضارية وثقافية .وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الأهمية الوطنية الكبيرة، للقصر، إضافة إلى أهميته التراثية والمعمارية والتاريخية و للجذب السياحي والاستكشاف لما يحمله من تاريخ عريق وموقعاً للإمارة آنذاك .// انتهى //16:21ت م0143