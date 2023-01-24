الخرطوم 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في القرية الرابعة بمحلية الفاو في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.560 فرداً .ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان .// انتهى //16:22ت م0144