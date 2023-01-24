عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في محلية الفاو بولاية القضارف السودانية
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
الخرطوم 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في القرية الرابعة بمحلية الفاو في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.560 فرداً .
ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان .
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16:22ت م
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