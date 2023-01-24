لينة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مركز الرعاية الصحية، ومبنى المتوسطة والثانوية بمركز لينة.ووجه سموه بدعم المركز الصحي بالكوادر الصحية ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية طوال ساعات اليوم، كذلك ترميم مبنى المدرسة بشكل متكامل.وأوضح سمو أمير الحدود الشمالية أن مركز لينة من المراكز الغنية بالآثار، ويضم العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة, ويقع في مكان إستراتيجي.// انتهى //16:22ت م0145