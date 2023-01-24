لينة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مهرجان "شتاء درب زبيدة"، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية خلال المدة من 1 ديسمبر 2022 إلى 15 مارس 2023 في مركز لينة، الذي يتضمن أكثر من 30 فعالية متنوعة ترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية.ووقف سموه على معرض سوق لينة الذي يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة التاريخي ومعرضا للصور التاريخية وآخر لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يبرز دور المحمية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية.وشملت الزيارة "معرض منتجون" الذي تشارك فيه الأسر المنتجة بإبداعاتها في الحرف اليدوية والأطعمة، مع جناح لصور المنتجات السعودية، ومعرضا للقهوة السعودية، وآخر للسفر والسياحة.وأثنى سموه على جهود هيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية في تنظيم المهرجان في نسخته الثانية بمركز لينة التاريخية، وإبراز المكانة التاريخية لـ"لينة"، كوجهة سياحية وذلك من خلال فعالياته المتنوعة التي تجمع بين الماضي والحاضر.// انتهى //16:26ت م0147