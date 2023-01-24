الأحساء 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسجذب مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى" 2023 الذي تنظمه أمانة الأحساء في قلعة الأمانة التراثية، الزائرين الأجانب من مختلف دول العالم .ووصف الزائرون الأجانب المهرجان بالمتميز فيما يُقدمه من منتوجات تحويلية للتمور، وفعاليات وبرامج إثرائية متعددة، مبدين حرصهم على العودة مجدداً لزيارة المهرجان الذي يشهد إقبالاً ملحوظاً لزائريه من داخل المملكة وخارجها .وفي خيمة التمور حظي " دبس التمر" بطلب واسع من عمليات الشراء لما يُمثله من أهمية من خلال إضافته لأطباق فصل الشتاء، إضافةً إلى الإقبال على المنتوجات التحويلية الأخرى مثل الكليجا وقهوة نواة التمر .وتفاعل الحضور في الفريج التراثي مع ألوان الفلكلورات الشعبية التي تشارك بها الفرق الشعبية، وفي مقدمتها العرضة السعودية والقصائد الوطنية، والعرضة الدوسرية، والعرضة الأحسائية، بالإضافة إلى فنون (الهيدا، دق الحب، القادري، الرايح والخماري، العاشوري، السامري، دزة المعرس) .// انتهى //16:26ت م0148