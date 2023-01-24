الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وناقش المجلس خلال الجلسة عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات وأصدر قراره بشأنها، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، وذلك بعد أنْ قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.كما صوت مجلس الشورى خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته، بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.عقب ذلك أصدر المجلس قرارًا آخر بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الله آل طاوي، تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة والمتضمن رأيها حيالها.وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة؛ بعد الاستماع إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.إلى ذلك، قدمت اللجنة الصحية تقريرهاً بشأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، قدمهُ تحت قبة المجلس عضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن الراجحي، وعقب طرح تقرير اللجنة على المجلس صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التعاون بالصيغة المرافقة.وفي ذات الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدم رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع اتفاقية التعاون بين البلدين، أمام المجلس.وفي شأنٍ آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال السياحة، جاء ذلك بعد أنْ تلا رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في المجال الثقافي، بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر أمام المجلس تقرير اللجنة ورأيها بشأن ذلك.إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة اليوم مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها؛ المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها المتعلق بمشروع النظام المقترح، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.وقدم أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع النظام المقترح العديد من المداخلات التي تضمنت ملاحظاتٍ واستفساراتٍ وآراء حيال المشروع، حيث طلبت اللجنة دراسة تلك الملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.// انتهى //16:30ت م0149