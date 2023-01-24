جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شهد معالي وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة وشركة كدانة للتنمية والتطوير, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومدير فروع وزارة الرياضة المهندس تركي مهرجي.وتهدف المذكرة التي تستمر لثلاثة أعوام قابلة للتمديد، ووقعها مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج، إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد في نشر الرياضة المجتمعية، وإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة رياضية مختلفة في مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ حلقات نقاش رياضية متخصصة ومشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة.وتتضمن المذكرة تعزيز مجالات التعاون وتبادل المعلومات، بين الجانبين لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في مكة المكرمة، وقياس تأثيرها، بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإسهام في تمكين الرياضة في المنطقة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع حيوي.// انتهى //16:34ت م0150