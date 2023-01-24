تبوك 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسدعت اللجنة العليا لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية في عامها الثاني والثلاثين, المزارعين في منطقة تبوك للتسجيل في المنافسة للحصول على الجائزة لهذا العام 1444هـ.وحددت اللجنة كلاً من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، وصندوق التنمية الزراعية والمكاتب التابعة لهما في المحافظات والمراكز، للتسجيل من خلال تعبئة النموذج المعد والموضح به الاشتراطات الواجب توفرها في المزرعة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل بالجائزة هو يوم الإثنين الموافق 7/29 /1444هـ.//انتهى//16:51ت م0158