القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 1.063 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.59% ليبلغ مستوى 16440.53 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.89% مسجلاً 4457.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.05% لينهي التعاملات عند مستوى 2982.03 نقطة.// انتهى //16:51ت م0159