اقتصادي / بورصة مصر تغلق على تباين
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 1.063 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.59% ليبلغ مستوى 16440.53 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.89% مسجلاً 4457.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.05% لينهي التعاملات عند مستوى 2982.03 نقطة.
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