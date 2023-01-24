الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لمراكز ومشاغل التزيين النسائي، وذلك بحضور رئيسة اللجنة شعاع الدحيلان، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية.ويهدف الاجتماع الذي جاء استكمالًا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة الجوانب التي تواجه القطاع كافة وسبل النهوض به وتطويره.يذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير سوق العمل بالمواءمة مع القطاع الخاص ولجان اتحاد الغرف السعودية.// انتهى //16:57ت م0163