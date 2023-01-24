تبوك 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأقامت إدارة التعليم بمنطقة تبوك اليوم معرضًا بمناسبة "اليوم العالمي للتعليم" تحت شعار" إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر" وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.وتضمن المعرض أعمال ومنجزات مكاتب التعليم والإدارات والأقسام التعليمية المشاركة في المعرض وأبرز البرامج والمناشط التعليمية الموجهة لخدمة ورعاية الطلاب والطالبات.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة ماجد القعير أن الحكومة الرشيدة تحرص على الارتقاء بالتعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إعداد أجيال تتمتع بمعارف ومهارات عالية قادرة علي المنافسة عالمياً, مثمنا جهود المعلمين والمعلمات التي يبذلونها لنشر العلم والمعرفة وبناء المهارات والقدرات، وتعزيز القيم الوطنية.// انتهى //16:57ت م0164