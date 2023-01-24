جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأقر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مبادرة " تطوير آلية لقياس بصمة الكربون" للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050، من أجل دعم المجتمع، والبيئة والاقتصاد.وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك الإسلامية الدكتور عبدالإله بلعتيق، أن القرار تم اتخاذه اليوم، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للمجلس حول: "تطوير آلية لقياس بصمة الكربون في المؤسسات المالية الإسلامية"، بمشاركة مجموعة من خبراء الاقتصاد، والتمويل المستدام، وتغير المناخ من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئات التنظيمية، وعدد من المنظمات الدولية، معربًا عن تفاؤله بمخرجات هذا الاجتماع الذي سيساهم في إثراء وتطوير المشروع.وأشار إن العمل يتم حاليًا على تطوير آلية لقياس بصمة الكربون، التي تأخذ بعين الإعتبار إختلاف الخصائص البيئية والعملية في المؤسسات، مبينًا أنه تم تلخيص مجموعة من التوصيات بهدف إدراجها في خطة عمل المشروع، تتضمن رؤى ووجهات نظر بشأن تطوير آلية قياس بصمة الكربون وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تبنيها.// انتهى //17:08ت م0168