الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعقدت اليوم جلسة " التحول الرقمي في المنظومة العقارية " ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2030، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في فندق الفورسيزونز بالرياض.وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي في بداية الجلسة , إلى أنه يتم التركيز في الآثار الاستراتيجية التي يلمسها المستثمر أو العميل من برنامج التحول الرقمي أو أي مشروع يتعلق بالتحول الرقمي على أثرين استراتيجيين، الأثر الأول وضوح وسهولة في الاشتراطات، وأيضاً سهولة الوصول اليها، والاثر الثاني سهولة ممارسة الأعمال.وتحدث عن تطوير محفظة خدمات للتطوير العقاري من خلال منصة إتمام، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 خدمة تم توفيرها على منصة إتمام تتيح للمستثمر الحصول على خدمات البيع على الخارطة من دون الحاجة لزيارة الوزارة أو فروعها أو مراكز الخدمة المكانية.وأبان أن محفظة خدمات التراخيص والامتثال هي محفظة داعمة ومساندة للمطور العقاري بحيث يحصل على جميع التراخيص ذات الصلة بأعماله مثل اعتماد المخططات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وأكثر من 200 خدمة رقمية تم اتاحتها من خلال منصة بلدي لعموم رجال الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 58 خدمة تم تقديمها من خلال منصة إتمام، مشيراً إلى أن الغايات الاستراتيجية من خلال التحول الرقمي هي الوصول بإتاحة خدماتنا الالكترونية بنسبة 90%، وخفض الزيارات إلى 5% تقريباً.من جهته بين مدير عام الحلول الرقمية بقطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان مروان الزامل أن الشركة الوطنية تقدم منظومة من الخدمات التي تساعد في المرحلة الأولى مثل عملية "التأجير والإيجار" من خلال منصة ايجار، والتوثيق، وعملية حفظ حقوق المستأجر، وكذلك في المؤشر الايجاري الذي ساعد كثيراً في رفع شفافية المعلومات، بالإضافة إلى البحث الذكي في المؤشر الايجاري الذي اعطى مزيد من الخيارات والشفافية للمواطن.والمرحلة الثانية "رحلة المسكن" من خلال منظومة سكني والسوق العقاري وطرح المشاريع الوطنية للإسكان ومشاريع الضواحي الضخمة المطروحة في برنامج سكني، بالإضافة إلى مشاريع المطورين الأخرين الموجودة في سكني، واعطت تفضيلات كثيرة للمستفيدين في البناء الذاتي والأراضي من خلال منصة سكني.والمرحلة الثالثة هي مرحلة "اتحاد الملاك" بعد السكن خاصة في الضواحي أو الأجزاء المشتركة منصة ملاك لتنظيم اتحاد الملاك ورفع مستوى العيش.وأوضح أن كل هذه المراحل تتم من خلال منظومة متكاملة من الحلول الرقمية ساعدت في عملية التوثيق والإسراع في الاجراءات وفي الحصول على المنتج ورفع جودة الحياة بخيارات أكثر.وأبان نائب الرئيس لنجاح العملاء بشركة مايكروسوفت أسامة السليمان أن التحول الرقمي هو لتمكين عميل أو مستفيد من العقار بطرق أكثر ذكاء من التوصل إلى نوعية الشركات المنفذة بحسب رغبات المستفيد أو المعطيات التي يرغب فيها وأيضاً امكانياته المادية، وكذلك المصممين للحصول على التصاميم التي تلبي رغباته في الاستفادة المناسبة من المساحة ونوعية البناء، وهذا مما تساعد فيه شركة مايكروسوفت.وأشار السليمان إلى أنه في عملية التعامل مع التصميم يمكن اليوم الاستفادة من حلول إي آي من مايكروسوفت ومنها وشات جي بي تي في توصيل رغبات المستفيد التي يريدها في بيت المستقبل الى الشخص الذي يأخذها ويعكسها على أرض الواقع، كما تقدم مايكروسفت الواقع الافتراضي للوصول إلى العقار المناسب ومشاهدته بالإضافة إلى الواقع المعزز.// انتهى //17:29ت م0170