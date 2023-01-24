الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسوقّعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك خالد، لتعزيز العمل المشترك في تطوير السياسات والبرامج الثقافية التي تدعم تمكين المنظمات غير الربحية.ومثّلت المؤسسة رئيسها التنفيذي صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله ، فيما مثّل الوزارة معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، .وتضمنت اتفاقية التعاون مجالات عدة للتعاون المشترك بين الطرفين؛ ومن أبرزها تطوير المدخلات والتوصيات حول السياسات الثقافية العامة ذات الصلة، إضافةً إلى المساهمة في تطوير دور القطاع غير الربحي الثقافي في زيادة المشاركة الثقافية، وتبادل الخبرات في مجال الأبحاث والدراسات في القطاع الثقافي.وتأتي اتفاقية التعاون انطلاقاً من مبدأ العمل المشترك الذي تنتهجه وزارة الثقافة مع منظمات القطاع غير الربحي، وسعياً لتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي؛ للعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في جوانبها الثقافية، والمساهمة في تعظيم الأثر الاجتماعي والبيئي للسياسات الثقافية.// انتهى //17:49ت م0171