سان خوسيه 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.وقدم السفير خلال الاستقبال لفخامة رئيس جمهورية كوستاريكا أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كوستاريكا.كما نقل السفير الأنصاري خلال تسليم أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته وتمنياتهما لشعب كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //18:40ت م0180