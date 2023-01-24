عمّان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.وشددت على أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.// انتهى //18:47ت م0181