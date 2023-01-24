الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسشهد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير اليوم, توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة عيون المدن والاتحاد الدولي للعقارات، تتعلق بإطلاق المكتب التمثيلي للاتحاد بالرياض، وذلك على هامش أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية المنعقد في الرياض.وبموجب هذه الاتفاقية تصبح "عيون المدن"، ممثلا للاتحاد العالمي للعقارات في المملكة، وذلك إسهاما من الطرفين في تطوير منظومة العقارات في مناطق المملكة المختلفة، كما تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لإبرام منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار ونقل أفضل الممارسات العالمية لقطاع العقار، وذلك بهدف تطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق المملكة، بجانب الإسهام في زيادة الفعاليات والمنتديات العقارية ورفع مستوى التنسيق الدولي ليصبح منتدى مستقبل العقار تجمعا فكريا واستراتيجيـاً ومـنـصـة عالميــة لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري مـن خلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجيـة مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضـل التجـارب الدولية وذلـك من أجل الإسهام في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري، وذلك بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا.ويعد الاتحاد الدولي للعقارات، أكبر اتحاد دولي في قطاع العقارات، حيث يصل عدد أعضائه إلى نحو مليون و 500 ألف عضو يمثلون أكثر من 70 دولة، ويستهدف تبني منظومة شمولية تعني بتكامل الشق الاقتصادي والاجتماعي والشق البيئي، وذلك وفقا لنموذج متطور يخدم القطاع العقاري بصورة مستدامة، وبنهج قائم على تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك استهدافا لخدمة مجتمعات الدول المنضمة في عضوية الاتحاد.// انتهى //19:08ت م0183