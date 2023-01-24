إسلام آباد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال عنصر إرهابي مطلوب للغاية خلال عملية نفذتها في العاصمة إسلام آباد.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة اليوم أنه تم اعتقال الإرهابي خلال عملية استندت على معلومات استخباراتية، تم تنفيذها في حي "أف ـ 7" بالعاصمة إسلام آباد، مشيراً إلى أنه تم نقل الإرهابي المعتقل إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معه.ولم يكشف البيان عن هوية الإرهابي المعتقل، غير أنه ذكر بأنه كان متورط في دعم أنشطة تخريبية في إسلام آباد.// انتهى //19:12ت م0185