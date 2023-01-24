إسلام آباد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسالتقى قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو اليوم بقائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية اللواء اليكس غرينويش الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للقوات الجوية في إسلام آباد الأمور المتعلقة بالوضع الأمني الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي.وأكد الفريق أول سدهو أن باكستان والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات جيدة، وأن باكستان تتطلع لتعزيز المزيد من التعاون الثنائي مع الجانب الأمريكي.// انتهى //19:15ت م0186