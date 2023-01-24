الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي ومعالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث بجمهورية النيجر لاوان مقاجي, اليوم, بتدشين مشروع توزيع (12,500) سلة غذائية لصالح سكان النيجر المحتاجين، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور حاكم منطقة نيامي، وممثلين عن المركز، وعدد من المدعوين.وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح السفير الحربي أن تقديم هذه المساعدة يأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية، في إطار مشروع المملكة لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر الشقيقة.من جانبه أشاد معالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث بالنيجر, بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة للنيجر، كما عبر معالي حاكم منطقة نيامي عن شكره وتقديره للمملكة على ما دأبت به من تقديم الدعم لسكان المنطقة.// انتهى //19:36ت م0188