الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسوقع برنامج جودة الحياة مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال ضمن ملتقى "فرص" للاستثمار والذي تحتضنه مدينة الرياض في الفترة ما بين 24 و26 يناير الجاري, وكان ذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عضو لجنة برنامج جودة الحياة، الأستاذ ماجد الحقيل .وتهدف مذكرة التعاون بين الجانبين إلى دراسة استحداث صناديق استثمارية مرتبطة بقطاعات جودة الحياة، وتقديم الخدمات والحلول الاستشارية الاستثمارية والدراسات المالية والترتيب والتمويل، وتعزيز التعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .وقع الاتفاقية من جانب برنامج جودة الحياة الرئيس التنفيذي خالد البكر، ومن جانب السعودي الفرنسي كابيتال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة سلام الخنيزي .من جهة أخرى وقع برنامج جودة الحياة وشركة عبدالله العثيم للاستثمار مذكرة تفاهم هدفها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لدعم مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة2030, وكان ذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضو لجنة برنامج جودة الحياة، الأستاذ ماجد الحقيل .وقع المذكرة من برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي، خالد بن عبدالله البكر، فيما وقعها من جانب شركة العثيم للاستثمار، الرئيس التنفيذي، مشعل بن عميره .وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة، ودراسة إمكانية التعاون لدعم تحسين المشهد الحضري، وتقديم ورش عمل حول تطبيق مفاهيم جودة الحياة ودراسة إمكانية وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها الشركة للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، فضلا عن التنسيق لتعزيز مجالات التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .ويهدف ملتقى "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي تسهم برفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:42ت م0193