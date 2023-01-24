جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم اليوم ، حفل إطلاق مهرجان شتاء مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية وذلك بشاطئ المدينة .ووقف سمو أمير المنطقة في مستهل الجولة على الركن الخاص بإعادة التدوير مستمعا لشرح عن الركن وما يتضمنه من معروضات وأهميته في خدمة المجتمع وتوعية الأهالي بأهمية الاستفادة من المواد المستخدمة من خلال عملية إعادة تدويرها تصنيعها بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، وعدم رمي النفايات، وشاهد والحضور بعض المجسمات التي تم تصميمها وصناعتها من المواد المستخدمة بعد إعادة تدويرها .كما اطلع سمو أمير المنطقة على الركن الخاص بالسلامة المرورية وثقافة الطريق المخصص لتوعية وتعريف الأطفال من عمر ٧ سنوات الى ١٢ سنة بأهمية السلامة المرورية، وسلم سموه مجموعة من الأطفال رخص السير الخاصة بهم بعد إتمامهم التدريب بقسم السلامة المرورية وتجول بالأقسام الخاصة بالجهات المشاركة في المهرجان وأركان الفنون التشكيلية والمرسم الحر والأسر المنتجة .إثر ذلك رعى سموه حفل تدشين فعاليات الساحل الازرق بمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية بجازان .وتضمن الحفل كلمة للرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد القرشي أعرب فيها عن سعادته وجميع منسوبي الهيئة بتدشين سمو أمير المنطقة لمهرجان شتاء مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية والساحل الأزرق بالمدينة الذي يمثل مشاركة الهيئة في شتاء جازان " اجمل وادفا" .وبين أن المهرجان الذي سيواصل فعالياته على مدى ٤٥ يوما ياتي ضمن جهود الهيئة لخلق بينة استثمارية والمساهمة في تنمية المنطقة في شتى المجالات وخاصة الزراعة والثروة السمكية وجعلها منطقة لوجستية من خلال ما تمتاز به لوقعها على مقربة من أحد أهم الممرات البحرية التي تمر بها تجار ة العالم .وأطلق سمو الأمير محمد بن ناصر شارة بدء نشاطات مهرجان جازان الشتوية البحرية بشاطى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشاهد والحضور العديد من العروض المسيرات للزوار والقوارب التابعة لحرس الحدود والتشكيلات والمهارات البحرية للزوارق والدبابات البحرية المشاركة في العرض .في ختام الحفل دشن سموه النادي التطوعي بالمدينة وكرم الجهات المشاركة في المهرجان .حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ, وعدد من المسؤولين .// انتهى //19:46ت م0194