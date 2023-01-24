طريف 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسدشن مستشفى طريف العام اليوم فعالية المشي تحت شعار " امش 30"، وذلك في متنزه حديقة الاسكان.وتهدف المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة من جميع فئات المجتمع إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وتعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30دقيقة يومياً ورفع معدل الممارسين للمشي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.وتضمنت المبادرة وجود ركن للتوعية بالأمراض المزمنة وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط، والأوزان، وإرشادهم بمعدل الأوزان المناسبة لتشجيعهم وحثهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.// انتهى//19:48ت م0196