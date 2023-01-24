جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 مواساستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، بفرع الوزارة في جدة اليوم، القنصل العام لجمهورية العراق، محمد سمير النقشبندي، والقنصل العام جمهورية اليابان، ايزورو شيمورا، وقنصل عام جمهورية السنغال، شيخنا امباكي، وقنصل عام دولة فلسطين، محمود يحي الأسدي كل على حِدة .وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:30ت م0198