الرباط 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0.56، عند 10.233,43نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.77 % عند 818,74 نقطة، كما تراجع مؤشر إس إي موروكو بنسبة 0,79% عند 9.416,11 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 43 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 537 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:44ت م0201