اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
الرباط 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0.56، عند 10.233,43نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.77 % عند 818,74 نقطة، كما تراجع مؤشر إس إي موروكو بنسبة 0,79% عند 9.416,11 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 43 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 537 مليار درهم مغربي.
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20:44ت م
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