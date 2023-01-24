جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه-اليوم- معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، محمد صالح النظيف.وأكد معالي وزير الشؤون الخارجية التشادي الأهمية التي توليها بلاده لدور منظمة التعاون الإسلامي ودعمها جهودَ الأمين العام لتحقيق أهداف المنظمة.من جانبه، أكد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة الجهودَ التي تبذلها تشاد؛لتعزيز استقرارها وتنميتها.// انتهى //20:46ت م0202