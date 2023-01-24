الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأقيمت اليوم جلسة حوارية تحت عنوان "التقييم العقاري: الممارسات المحلية والعالمية" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية المقام في مدينة الرياض، وذلك بمشاركة عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين معاذ بن أحمد الخلف، والمدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس حمد الحرقان، والرئيس التنفيذي لشركة إسناد للتقييم العقاري المهندس المهند الحسامي، والشريك العقاري في شركة " ديلويت " ستيفان برتش، بالإضافة إلى مدير إستراتيجيات العقار في شركة "إي واي" نيشت فيد.وتناول المشاركون في الجلسة مستقبل العقار في المملكة، وقيمة المعلومات الحقيقية والواضحة للمستفيدين، وأهمية وجود مقيّمين على أعلى الكفاءات والمستويات لتطوير وتنمية سوق العقار، مؤكدين أن العقار يمثل جزءاً من الاقتصاد المحلي والعالمي.وقدَّم المشاركون عرضًا عن حيثيات التقييم وأهدافه وأشكاله، والطرق التي يتم من خلالها تقييم العقار، والآلات والمعدات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير أضرار حوادث المركبات.كما قدَّم المشاركون نبذة عن رحلة تأهيل المقيّمين المعتمدين والحاصلين على درجة الزمالة في التقييم العقاري، وطُرق تأهيل المقيّمين على أعلى المستويات من ناحية التدريب المهني، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التقييم، والإشراف على مهنيّة تقارير التقييم التي تصدر عن المقيّمين.وسلَّط المشاركون في الجلسة الضوءَ على دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وحرصها منذ نشأتها على مواكبة جميع التشريعات والمستجدات في مهنة التقييم التي انضمت إلى مجلس معايير التقييم الدولية ، مشيرين إلى أن المقيّم المعتمد ملزم بتطبيق المعايير كافة.وأكد المشاركون في الجلسة أن وجود شخص مهني وخبير مرخّص، حاصل على التأهيل الأكاديمي وملتزم بالمعايير الدولية والتنظيمات المحلية كافة، يضمنُ تحقيق العدالة وحفظ الحقوق بين المستفيدين من ناحية التقييم العقاري الصحيح والأكيد لقيمة الأصل من دون أي تحيّز.// انتهى //20:48ت م0204