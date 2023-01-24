جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه -اليوم- معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، علي صبري، والوفد المرافق له.وطمأن وزير الخارجية السريلانكي الأمين العام على أوضاع الجالية المسلمة في سريلانكا والخطوات التي اتخذتها بلاده من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ، فيما ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين المنظمة وسريلانكا.وشدَّد معالي الأمين العام على الأهمية التي توليها المنظمة لرفاه المجتمعات والجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سريلانكا، معبرًا عن أمله ورغبته في العمل مستقبلاً على نحو وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:05ت م0207