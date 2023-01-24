الأمم المتحدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم، نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لبرامج وعمليات الوكالة في عام 2023م.وأوضح مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني -في بيان صحفي اليوم- أن التحديات المضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والاضطرابات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيو-سياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا.ودعا المفوض العام لازاريني، إلى توفير نموذج تمويل أكثر استدامة يكون بموجبه للأونروا مصدر تمويل منتظم وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به، محذراً من أنه بدون هذا النموذج المستدام فإن الأونروا لن تتمكن من القيام بدورها في دعم نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.// انتهى //21:20ت م0209