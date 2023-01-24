سكاكا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعُقد في جامعة الجوف - اليوم- الاجتماع التاسع عشر لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية.وافتتح اللقاء رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، مرحباً بالحضور،ومشيراً إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات ،التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، وإحداث نقلات نوعية في مسيرة التعليم الجامعي من خلال تبادل الخبرات وقصص النجاح ومناقشة المستجدات في الشؤون التعليمية والأكاديمية.من جهته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات على جدول الأعمال التي ركزت على جوانب متنوعة تهم الجانب التعليمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم الجامعي، كالفصول الثلاثة والكليات التطبيقية.وفي نهاية الاجتماع استعرض الحضور التوصيات التي سيتم العمل عليها مستقبلًا.// انتهى //21:50ت م0213