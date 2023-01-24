الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسشهد الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023" في يومه الثاني توقيع عدد من الاتفاقيات تضمَّنت، توقيع معهد البحوث والدراسات في الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد التعليم عبر "الإنترنت" (OLC) بهدف تعاون الجانبين في توفير موارد وخدمات التطوير المهني للدراسات البحثية في مجال التعليم المدمج، وتقديم الدورات التدريبية، وتصميم المحتوى الإلكتروني،مثَّل توقيع المعهد رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.ووقَّع المعهد عقد مشروع مركز التعليم المستمر، مع شركة العلامة المميزة لتقنية المعلومات، ومثَّل المعهد بالتوقيع عميد معهد البحوث والدراسات في الجامعة السعودية الإلكترونية المكلَّف الدكتور ناصر بن حمد بن سيف، فيما مثَّل الشركة المدير العام جورج راضي، وذلك بغرض تنفيذ وتزويد المعهد ببرامج تدريبية، ووقَّع المعهد أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بغرض توفير العديد من الشهادات الاحترافية، مثَّل المعهد عميد معهد البحوث والدراسات في الجامعة السعودية الإلكترونية المكلَّف الدكتور ناصر بن حمد بن سيف، ومثَّل الشركة بالتوقيع مدير إدارة المنتجات بشركة تطوير لتقنيات التعليم المهندس عبدالعزيز الصعيري.// انتهى //22:04ت م0216