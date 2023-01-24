القدس المحتلة 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع،في أثناء اقتحام بلدة الرام بمدينة القدس المحتلة، كما حاصرت قوات الاحتلال عدة منازل فلسطينية في بلدة العبيدية بمدينة بيت لحم، وشنَّت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بإصابة العديد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغازية المسيلة للدموع، خلال اقتحام قرية قراوة بني حسان بمدينة سلفيت.فيما حطَّم مستوطنون مساء اليوم واجهات مركبات فلسطينية خلال مرورها جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.//انتهى//22:14ت م0218