إسطنبول 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الهولندي في أنقرة جويب ويجناندس؛ احتجاجاً على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في لاهاي.وطالبت "الخارجية التركية" في بيان اليوم، السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره، موضحةً أن مثل هذه الممارسات تعزز العنصرية ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا.//انتهى//23:20ت م0225