القاهرة 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما - اليوم- على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.وفي الجولة ذاتها، فاز فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسكندرية، ليحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما تجمَّد رصيد سموحة عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.كما فاز فريق غزل المحلة على مضيفه فريق الزمالك بهدفين مقابل هدفٍ واحد على ملعب المحلة، ليرفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 25 في المركز السابع، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الخامس.وفي ملعب إستاد السويس الجديد، تعادل فريق فيوتشر إيجابياً مع ضيفه المصري البورسعيدي بهدفٍ لكل منهما، ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 31 نقطة محافظاً على المركز الثاني، كما ارتفع رصيد المصري البوسعيدي إلى 20 نقطة في المركز الثامن.//انتهى//23:20ت م0226