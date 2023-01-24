واشنطن 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسينظِّم عددٌ من الأندية الطلابية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، يومي الجمعة والسبت 27-28 يناير الجاري، بطولة ترفيهية للبلوت تحت عنوان "قد التحدي "، برعاية من الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.ويشارك في البطولة 150 متسابقاً من مختلف السعوديين الموجدين في جميع الولايات سواء الطلاب المبتعثين أم القادمين لأغراض مختلفة.وأشار رئيس النادي الطلابي السعودي في الجامعة الأمريكية فيصل الفقيه،إلى تشكيل لجنة تنظيمية متكاملة للاستعداد للبطولة، تتولى جميع المهام ذات الصلة، ومن بينها مطويات تعريفية بتاريخ وقواعد اللعبة وكيفية التنافس والفوز فيها، وكذلك إيصال البعد الثقافي من خلال إقامة هذه البطولة بتعريف المجتمع الأمريكي بلعبة ترفيهية تجمع العديد من الشرائح المحلية في المملكة بمختلف أعمارهم والاستمتاع بممارستها معاً.يُذكر أن وزارة الرياضة أقامت أول مسابقة رسمية للعبة البلوت عام 2018م، وتجاوزت مكافأتها 250 ألف دولار ، وشارك فيها 12 ألف لاعب على مدى أربعة أيام.// انتهى //23:30ت م0227