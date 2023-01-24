الكويت 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين؛ لإقدام أحد المتطرفين في مدينة لاهاي في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية أخرى وبعد يوم من عمل مشين مماثل في السويد.وأشارت "الخارجية الكويتية" في بيان اليوم أن هذه الأعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم ،داعيةً جميع الدول والمنظمات الدولية إلى مضاعفة جهودها وتحمُّل مسؤولياتها لوقف مثل هذه الأعمال المنبوذة والإساءات المتعمدة والمتكررة.//انتهى//23:33ت م0230